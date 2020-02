PARISI: “Febbraio mese decisivo per la Roma” - RENGA: “Nuovo presidente? Deve studiare ciò che ha combinato Pallotta e fare l'opposto”

Tra campo e passaggio di società febbraio è un mese chiave per il futuro della Roma. “Mese fondamentale, la Roma si giocherà praticamente tutto fra campionato ed Europa League“, dice Giovanni Parisi. “Con la presenza di una società solida la squadra risponde anche in maniera differente. Ma la Roma in questo momento non sta subendo il passaggio di proprietà, sta andando male per motivi tecnici”, è il pensiero di Nando Orsi.

Proprio sul cambio di proprietà Roberto Renga afferma: “Il prossimo presidente della Roma deve studiare ciò che ha combinato e non Pallotta e fare l'opposto”.

Oggi mi sembra difficile sentirsi coinvolti in questa Roma. Nel calcio o vinci o fai sentire la tua presenza. Almeno Commisso c'è (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino, Sport e News)

Sono convinto al 100% che Totti con la nuova proprietà verrà richiamato. Non potrebbe ricoprire un ruolo simile a quello di Nedved alla Juventus? Riporterei anche De Rossi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Mattino, Sport e News)

Il mese di febbraio sarà fondamentale, perché la Roma si giocherà praticamente tutto fra campionato ed Europa League. La partita con il Sassuolo per quanto indecente deve rimanere ben impressa nella mente di tutti per mantenere alta la concentrazione e per evitare partite come quelle di Reggio Emilia (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il prossimo presidente della Roma deve studiare ciò che ha combinato e non Pallotta e fare l'opposto. Totti? Bisogna vedere se accetterebbe...(ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Mattino, Sport e News)