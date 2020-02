Stadio Roma: giù spesi 80 milioni, l'approvazione a Pasqua

La vicenda della costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle si intreccia in queste ore con il destino del club giallorosso. Mentre continua la trattativa Pallotta-Friedkin per il passaggio di proprietà che dovrebbe concretizzarsi a fine febbraio, l'imprenditore ceco Radovan Vitek sta per rilevare da Parnasi l'area di Tor di Valle. L'iter per la realizzazione, già costato oltre 80 milioni a Pallotta, è alle ultime fasi: entro Pasqua il Campidoglio vorrebbe portare in approvazione in Assemblea capitolina la Convenzione urbanistica, uno degli ultimi step prima dell'inizio dei lavori.

(La Repubblica)