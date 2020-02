Trigoria: focus tattico in vista del Bologna. Mkhitaryan torna in gruppo

La Roma continua a lavorare a Trigoria in vista della sfida di venerdì contro il Bologna. Questa mattina gli uomini di Fonseca hanno svolto un lungo focus tattico di preparazione al match contro i rossoblu ritrovando regolarmente in gruppo anche Mkhitaryan. Ancora lavoro differenziato invece per gli infortunati Zappacosta, Diawara e Zaniolo.