Cessione As Roma, 3° giorno di incontri: presenti Watts e Baldissoni presso la sede dell'Eur (VIDEO)

Prosegue la trattativa tra James Pallotta e il gruppo Friedkin per il passaggio di proprietà della Roma. Dopo gli incontri andati in scena lunedì e martedì, anche questa mattina i dirigenti del gruppo del magnate texano hanno raggiunto gli uffici giallorossi nella sede di viale Tolstoj all'Eur. Poco dopo le 9 hanno fatto il loro ingresso i consulenti del gruppo Friedkin guidati dal presidente Marc Watts, come riporta "Il Romanista". E' presente anche Mauro Baldissoni.

