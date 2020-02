Trigoria, domani alle 13:30 la conferenza stampa di Fonseca prima della partita con il Bologna

La Roma dopo la sconfitta patita sabato contro il Sassuolo al Mapei Stadium, adesso ha la possibilità di tornare alla vittoria. Venerdì alle 20:45 allo stadio Olimpico si presenterà il Bologna di Sinisa Mihajlović. Per parlare della partita il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, si presenterà domani alle 13:30 in sala stampa per rispondere alle domande dei cronisti in vista della sfida.