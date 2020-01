Tramonta definitivamente lo scambio Politano-Spinazzola. Il terzino è tornato nella Capitale. Rese note le cifre dell'affare Ibanez: 700 mila euro a stagione per 4 anni e mezzo.

Giornata di oggi che è stata caratterizzata dal mercato. In mattinata è saltato definitivamente lo scambio Politano-Spinazzola con l'Inter. Il terzino sinistro giallorosso è tornato oggi nella Capitale, mentre Petrachi sta cercando di prendere l'esterno nerazzurro in prestito secco. Intanto, il ds salentino si è mosso per dare il primo rinforzo a Fonseca e l'ha fatto prelevando il difensore centrale Roger Ibanez dall'Atalanta. Al brasiliano andranno 700 mila euro a stagione per 4 anni e mezzo.

Domenica alle 18 la roma affronterà il Genoa in quella che sarà la prima gara del girone di ritorno di questa stagione di Serie A. L'arbitro designato per dirigere la gara è Maresca. Infine, sono stati decisi gli anticipi e i posticipi di campionato fino all'11a giornata.

