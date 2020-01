VIDEO - DdV Bersani: “Il 2020 inizia ora. In attesa del mercato bene le varianti di Fonseca”

Dopo le pesanti sconfitte interne contro Torino e Juventus che hanno aperto il 2020 della Roma, il successo di ieri sera contro il Parma al Tardini e la conseguente qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia ha ridato nuova linfa al gruppo di Fonseca e ai tifosi giallorossi: ora comincia davvero il nuovo anno. In attesa dei prossimi sviluppi di mercato, il tecnico giallorosso ha messo in mostra qualche variante tattica che ha convinto e che potrà essere giá riproposta in campionato contro il Genoa. Come di consueto Dario Bersani analizza la prestazione romanista nei suoi 'Disappunti di viaggio':