Calciomercato Roma, è fatta per Ibanez: contratto di 4 anni e mezzo a 700mila euro a stagione

La notizia di una trattativa quasi definitivamente saltata, quella tra Roma ed Inter per lo scambio Spinazzola-Politano, ma anche quella di un affare che sta per concludersi: secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo sul proprio profilo Twitter, sarebbe stato trovato l'accordo tra i giallorossi e gli agenti di Ibanez. Per il difensore un contratto di 4 anni a circa 700mila euro a stagione.

Una trattativa che salta e una che si chiude: nell'incontro a Milano sono stati definiti gli ultimi dettagli del contratto con gli agenti di #Ibanez. Il calciatore è pronto a sbarcare a Roma per le visite e a firmare un contratto di 4 anni e mezzo a 700K€ annui