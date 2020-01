I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini 'faro giallorosso', Cristante 'a suo agio', Kalinic 'in ripresa'

LAROMA24.IT - La Roma espugna il Tardini e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi scendono in campo con un inedito 3-rombo-3, con Cristante abbassato sulla linea dei difensori. La sua prova è positiva (6,33) con in centrocampista che "si trova a suo agio in un ruolo non suo e ripaga il tecnico che si fida ciecamente di lui". Protagonista della serata è senza dubbio Lorenzo Pellegrini (7,33) autore di una doppietta. Il numero 7 giallorosso "si accende nella ripresa e realizza i gol che valgono il passaggio del turno". Promosso finalmente anche Kalinic (6,25): "Sembra vivo, si batte e fa la sponda per il gol di Pellegrini. In ripresa".

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 6,75

Mancini 6

Cristante 6,33

Smalling 6,17

Florenzi 6,33

Diawara 6,42

Kolarov 5,75

Under 6,08

Pellegrini 7,33

Perotti 5,42

Kalinic 6,25

Kluivert 6,20

Bruno Peres 6

Veretout sv

Fonseca 6,75

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 7

Mancini 6,5

Cristante 6,5

Smalling 6,5

Florenzi 6,5

Diawara 6,5

Kolarov 6

Under 6,5

Pellegrini 7,5

Perotti 6

Kalinic 6,5

Kluivert 6

Bruno Peres 6

Veretout sv

Fonseca 7

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6,5

Mancini 6

Cristante 6,5

Smalling 6,5

Florenzi 6,5

Diawara 6,5

Kolarov 6

Under 6,5

Pellegrini 7,5

Perotti 5,5

Kalinic 6,5

Kluivert sv

Bruno Peres sv

Veretout sv

Fonseca 6,5

GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6,5

Mancini 6

Cristante 6

Smalling 6

Florenzi 6

Diawara 6

Kolarov 5,5

Under 5,5

Pellegrini 7

Perotti 5

Kalinic 6

Kluivert 6

Bruno Peres sv

Veretout sv

Fonseca 6,5

IL TEMPO

Pau Lopez 7

Mancini 6

Cristante 6,5

Smalling 6

Florenzi 6

Diawara 6,5

Kolarov 5,5

Under 6,5

Pellegrini 7

Perotti 5,5

Kalinic 6,5

Kluivert 6,5

Bruno Peres sv

Veretout sv

Fonseca 7

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 7

Mancini 5,5

Cristante 6

Smalling 6

Florenzi 6,5

Diawara 6,5

Kolarov 5,5

Under 5,5

Pellegrini 7,5

Perotti 5

Kalinic 6

Kluivert 6

Bruno Peres sv

Veretout sv

Fonseca 6,5

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6,5

Mancini 6

Cristante 6,5

Smalling 6

Florenzi 6,5

Diawara 6,5

Kolarov 6

Under 6

Pellegrini 7,5

Perotti 5,5

Kalinic 6

Kluivert 6,5

Bruno Peres sv

Veretout sv

Fonseca 7

IL ROMANISTA

Pau Lopez 7

Mancini 6

Cristante 6,5

Smalling 6

Florenzi 6,5

Diawara 6

Kolarov 6

Under 6,5

Pellegrini 7

Perotti 5,5

Kalinic 6,5

Kluivert 6,5

Bruno Peres sv

Veretout sv

Fonseca 6,5