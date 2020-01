Lo spettro dello 0-0 con Maresca: senza reti le 3 trasferte della Roma con lui

Sarà il Vigile del Fuoco Fabio Maresca ad arbitrare la partita di domenica tra Genoa e Roma, 20a di campionato e 1a del girone di ritorno. L'arbitro della sezione di Napoli salirà ad 8 confronti totali con la Roma: 6 in Serie A e 1 in Coppa Italia, il primo in assoluto con i giallorossi che superarono il Cesena 2-1 ai quarti nel febbraio del 2017. La curiosità è che nelle 3 trasferte romaniste arbitrate da Maresca il risultato è sempre stato 0-0: senza reti l'andata con la Sampdoria in questa stagione, stesso punteggio in casa del Sassuolo alla penultima dello scorso anno e così anche a Verona, contro il Chievo, nel dicembre 2017.

7 i precedenti in Serie A del Genoa con il fischietto 38enne: gli ultimi risalgono a due stagioni fa con il 2-1 dei rossoblu sul Cagliari e la vittoria, con lo stesso risultato, in casa della Lazio. Il totale: 3 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte.

LR24