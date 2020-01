L'ipotesi di uno scambio Spinazzola-Politano tra Roma ed Inter sembra essere definitivamente tramontata, ma i giallorossi non avrebbero abbandonato l'idea di portare nella capitale l'attaccante esterno. A Trigoria, però sarebbero disposti, dopo il tira e molla delle ultime ore, a prendere Politano solamente in prestito gratuito. In alternativa, la Roma potrebbe virare su Suso, da tempo nella lista di gradimento del ds Petrachi.

(gazzetta.it)

