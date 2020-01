Calciomercato Roma: è saltato definitivamente lo scambio Politano-Spinazzola con l'Inter

LR24 (E. ZOTTI) - Matteo Politano non vestirà la maglia della Roma durante questa stagione. Il possibile scambio con Spinazzola è definitivamente saltato. Il club giallorosso e l’Inter non hanno infatti trovato un accordo sui termini prestito con obbligo di riscatto di entrambi i giocatori. Il rientro di Spinazzola nella capitale è previsto già nella giornata di oggi.

14.40 - Emergono nuovi dettagli: nonostante i giallorossi abbiano provato a venire incontro alle richieste dei nerazzurri (obbligo di riscatto legato al raggiungimento di 15 presenze), cercando anche un compromesso sul minutaggio, la trattativa è di nuovo completamente bloccata.

I margini per far ripartire l'operazione a questo punto sono davvero ridotti: se salterà definitivamente, non mancheranno sicuramente polemiche e accuse reciproche tra i due club.

14.20 - Il rientro di Spinazzola nella capitale è previsto per le 17 mentre Politano rimarrà a Roma almeno un altro giorno

