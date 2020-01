Fiumicino: Politano è partito per Milano (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO EMANUELE ZOTTI - Si può considerare ufficialmente saltata l'operazione di scambio che avrebbe dovuto portare Spinazzola all'Inter e Politano alla Roma. Infatti il terzino ex Juventus è già sbarcato questo pomeriggio nella Capitale, mentre l'esterno romano lo sta facendo in questi minuti. Infatti Matteo Politano è arrivato all'aeroporto di Fiumicino in macchina insieme a degli amici senza rilasciare alcuna dichiarazione. Presto si imbarcherà sull'aereo che lo porterà a Milano Linate.