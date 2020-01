MELLI: “Alla vittoria della Roma non do nessun peso” - MATTIOLI: “Ora passa la Juventus” - AUSTINI: “Attenzione a Bruno Peres, l’hanno visto bene negli allenamenti...”

La Roma è ai quarti di Coppa Italia dopo il successo sul Parma. “Questa Coppa Italia finora è stata una farsa, alla vittoria della Roma non do nessun peso“, dice Franco Melli. Nando Orsi invece ha visto “una buona Roma, a Torino se la squadra di Fonseca dovesse giocare con lo stesso spirito di ieri potrebbe anche passare il turno”. Di tutt’altro avviso Mario Mattioli: “Juve-Roma ai quarti? Per me passano i bianconeri”.

Sui singoli. “Con il Parma qualcosina si è visto: ad esempio Kalinic non è proprio nullo. Under è inconsistente, per tanti motivi non è più un giocatore da Roma“, è il pensiero di Furio Focolari. “Attenzione a Bruno Peres quando facciamo i calcoli sui terzini: la Roma lo considera, l’hanno visto bene negli allenamenti”, conclude Alessandro Austini

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

La Roma ai quarti di finale incontrerà la Juventus in trasferta. Per arrivare in semifinale i giallorossi devono augurarsi una serata storta dalla squadra di Sarri (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ieri ho visto una buona Roma, non mi è dispiaciuta la prova dei giallorossi. A Torino se la squadra di Fonseca dovesse giocare con lo stesso spirito di ieri potrebbe anche passare il turno (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Juve-Roma ai quarti? Per me passa la Juventus (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per la Roma a Marassi sarà una gita fuori porta, il Genoa è davvero in crisi. E certamente non puoi andare lì a rianimarlo. Recuperare Kluivert è un bel segnale, può spostare gli equilibri (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per caratteristiche, Kalinic è il giocatore più simile a Dzeko per il modo di interpretare il ruolo (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Questa Coppa Italia finora è stata una farsa, alla vittoria della Roma non do nessun peso, se non per il fatto che Pellegrini ha rischiato di farsi male (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Con il Parma qualcosina si è visto: ad esempio Kalinic non è proprio nullo. Under è inconsistente, per tanti motivi non è più un giocatore da Roma. Politano arriva proprio nel momento giusto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Attenzione a Bruno Peres quando facciamo i calcoli sui terzini: la Roma lo considera, l’hanno visto bene negli allenamenti. Sull’attaccante arrivano nuove voci dalla Spagna… (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Fonseca continuerà con la difesa a 3? Se ti capitano contro 3 attaccanti veri, vai uno contro uno con Smalling fuori ruolo? (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)