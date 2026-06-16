Social, la commovente sorpresa della Roma per Nonno Armandino: in regalo una maglia firmata dai calciatori e Gasperini per i suoi 90 anni (VIDEO)

"Mio nonno Armando compirà 90 anni tra pochi giorni. È romanista da tutta la vita, nel senso più vero e genuino del termine. Per decenni non si è mai perso una partita della Roma: veniva allo stadio ogni volta che poteva, spesso in Monte Mario, organizzando il lavoro e le giornate in funzione della partita.

Ha sempre fatto il contadino a Cerveteri, ma lavorando anche ai mercato generali di Roma riusciva comunque a trovare il modo di correre allo stadio per vedere la sua squadra. La Roma per lui non è mai stata solo calcio: è stata passione, abitudine, compagnia e un pezzo fondamentale della sua vita. Per il suo compleanno noi nipoti abbiamo pensato di regalargli una maglia personalizzata Armandino 90.

Il nostro sogno sarebbe riuscire a farla firmare da qualche giocatore della Roma, oppure ricevere anche solo una piccola dedica da parte della squadra. Sappiamo benissimo quante richieste riceviate ogni giorno, ma per lui avrebbe un valore immenso. Sarebbe davvero uno dei regali più importanti della sua vita".



