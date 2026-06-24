Roma Femminile, in programma un incontro con Rossettini: il futuro non è deciso

La Roma femminile ha vinto scudetto e Coppa Italia. Ma ancora il futuro di Luca Rossettini, che ha preso il posto di Alessandro Spugna sulla panchina, non è deciso.

Ha ancora un altro anno di contratto il tecnico ma nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Canovi, direttore sportivo delle giallorosse, per capire il futuro. Non è tutto deciso: si discuterà. Alla fine della settimana si capirà di più.

Valzer delle panchine femminili: la #Roma e #Rossettini si incontreranno nei prossimi giorni per parlare del futuro. Nonostante un anno di contratto ancora in essere non tutto è deciso. Durante il fine settimana ci potrebbero essere delle novità. #AsRoma — Giuseppe Mustica (@MusticaG) June 24, 2026



