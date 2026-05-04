Roma-Fiorentina: la Femminile presente allo Stadio per festeggiare lo Scudetto con i tifosi

Con la vittoria di ieri sulla Ternana, la Roma Femminile si è laureata per la terza volta Campione d'Italia. E questa sera, in occasione di Roma-Fiorentina, le ragazze giallorosse saranno presenti allo Stadio Olimpico per celebrare con i tifosi la vittoria della Scudetto.

? Oggi, in occasione di #RomaFiorentina, saremo allo Stadio Olimpico per celebrare insieme la vittoria dello Scudetto ???



DAJE ROMA ??#ASRomaFemminile pic.twitter.com/nbRdMEekuX — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) May 4, 2026



