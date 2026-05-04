Clicky

Roma-Fiorentina: la Femminile presente allo Stadio per festeggiare lo Scudetto con i tifosi

04/05/2026 alle 14:30.
as-roma-v-ternana-women-serie-a-6

Con la vittoria di ieri sulla Ternana, la Roma Femminile si è laureata per la terza volta Campione d'Italia. E questa sera, in occasione di Roma-Fiorentina, le ragazze giallorosse saranno presenti allo Stadio Olimpico per celebrare con i tifosi la vittoria della Scudetto.