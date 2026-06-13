Mondiali, El Aynaoui carica il Marocco: "Abbiamo visto i punti deboli del Brasile, sarà una grande partita" (VIDEO)

A poche ore dall'esordio del Marocco contro il Brasile nella Coppa del Mondo 2026, il centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media al termine dell'ultima sessione di allenamento, riportate da LeSiteInfo. Il calciatore giallorosso si è mostrato fiducioso ma prudente in merito alla preparazione del gruppo e all'analisi tattica svolta per affrontare i verdeoro: "Abbiamo lavorato bene in questi giorni sulla squadra del Brasile. Abbiamo visto i loro punti deboli e proveremo a sfruttarli. Sarà una grande partita". El Aynaoui ha poi sottolineato la concentrazione dello spogliatoio: "Siamo determinati. Lo staff ha lavorato molto bene analizzando le ultime partite del Brasile".

Infine, il centrocampista ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale ai sostenitori marocchini: "Il pubblico maroccano è incredibile. Lo abbiamo già visto durante la preparazione nella partita contro la Norvegia: ci sembrava di essere a casa".