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Italia, Malagò alla ricerca di un direttore tecnico: tra i nomi anche Ranieri

23/06/2026 alle 21:38.
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Ieri Giovanni Malagò è diventato il nuovo presidente della FIGC e si è subito messo a lavoro per cercare di risollevare il calcio italiano. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il neo presidente, prima di scegliere un nuovo ct, si vorrebbe concentrare sulla scelta del direttore tecnico. Tra le opzioni oltre a Paolo Maldini, sul quale non filtra ottimismo, anche quella di Claudio Ranieri, rimasto senza lavoro dopo il ruolo di senior advisor alla Roma e Gianluigi Buffon.