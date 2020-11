Ds: Krosche prende quota. Mancini: "L'obiettivo è la Champions". Mercato, il Barcellona pensa a Fazio

La Roma continua a lavorare sul fronte societario per individuare il giusto profilo a cui affidare il ruolo di direttore sportivo per il futuro. Dopo che nella giornata di ieri è stata definitivamente scartata l'ipotesi Campos, visto che i Friedkin vorrebbero un ds che stia sempre nella Capitale al fianco della squadra, è stato accostato oggi il nome di Markus Krösche, attuale ds del Lipsia.

In mattinata è stata pubblicata un'intervista del difensore giallorosso Gianluca Mancini che, tra le altre cose, ha parlato del livello di competitività della rosa in questa stagione: "Quanto vale la nostra squadra? Ha un valore importante. Lo scorso anno abbiamo fatto i primi sei mesi bene, con un allenatore nuovo e a dicembre eravamo a due punti dal quarto posto dell’Atalanta. A gennaio c’è stato un black out incomprensibile, poi abbiamo finito bene la stagione, a parte l’ultima partita con il Siviglia, che poi ha vinto l’Europa League. Avevamo finito in crescendo. Quest’anno siamo partiti tra qualche scetticismo, ma noi siamo convinti della nostra forza, abbiamo più sicurezza, ci conosciamo meglio, è più facile dello scorso anno, quando partimmo da zero".

