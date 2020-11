Ds: Krösche prende quota e tratta con il Lipsia per liberarsi

LR24.IT - Sfumato definitivamente Campos, la Roma continua la sua ricerca di un direttore sportivo. Come emerso nella giornata di ieri, prende quota il nome di Markus Krösche, ds del Lipsia. Il problema legato al tedesco è rappresentato dal contratto ancora in essere con la società Red Bull fino al 2022. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, però, in queste ore starebbe lavorando per liberarsi dal contratto che lo lega al Lipsia, e la volontà di lavorare in giallorosso ci sarebbe eccome.

Paolo Rocchetti