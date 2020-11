Roma Cares, Giornata Mondiale dei Poveri: una maglia autografata dal Santo Padre sarà messa all'asta

La Roma, attraverso la propria fondazione di Roma Cares, sostiene per il terzo anno consecutivo l'iniziativa voluta da Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Poveri, in cui nelle parrocchie romane vengono consegnati 5000 pacchi con generi alimentari di prima necessità alle famiglie. Nella giornata di oggi è andato in scena l'incontro tra il Santo Padre e il ceo della società giallorossa, Guido Fienga, che ha portato al Pontefice una maglia del club a lui dedicata che è stata autografata e sarà messa all'asta per sostenere un’iniziativa che verrà svelata nelle prossime settimane.

(asroma.com)

