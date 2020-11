Calciomercato Roma: su Milik oltre i giallorossi ci sono anche Fiorentina, Inter, Tottenham e Newcastle

Il futuro di Arkadiusz Milik non è ancora scritto. L'attaccante polacco, vicino nella scorsa sessione di mercato a vestire la maglia della Roma, non ha ricucito il proprio rapporto con il Napoli e a gennaio, pochi mesi prima che il suo contratto scade definitivamente con gli azzurri, cercherà una nuova sistemazione. Tra le squadre a lui interessate, oltre ai giallorossi che sembra vogliano ancora portarlo nella Capitale, ci sarebbero Fiorentina, Inter, Tottenham e Newcastle che durante la prossima finestra di calciomercato cercheranno di trattare per il suo cartellino.

(corsport)