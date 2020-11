Instagram, in attesa del risultato del tampone Dzeko non smette di allenarsi (FOTO)

Nella speranza che il tampone a cui si sottoporrà domani risulti negativo il capitano della Roma, Edin Dzeko, non smette di allenarsi neanche a casa. Il bosniaco infatti, che era risultato positivo nella giornata del 6 novembre, qualora superasse il test di domani e un secondo potrebbe tornare a lavorare in gruppo con i compagni ed essere a disposizione di Fonseca per la gara con il Parma. Nella speranza che ciò avvenga Edin continua ad allenatsi a casa, come documentato dalla moglie Amra attraverso il proprio profilo Instagram.