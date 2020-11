Serie A Femminile, MILAN-ROMA 1-0: il rigore di Giacinti regala i tre punti alle rossonere

La Roma Femminile non riesce ad espugnare il campo del Milan e cade in trasferta per 1-0. Le giallorosse, guidate da mister Betty Bavagnoli, non riescono a trovare la via del gol nonostante un buon primo tempo che però non premia nessuna delle due squadre. Nella ripresa però la gara cambia al minuto 55, quando un'incomprensione tra l'estremo difensore Baldi e Giuliano regala la palla a Valentina Giacinti, che viene fermata irregolarmente dall'estremo difensore giallorosso che viene così espulso. La Roma non riesce più a creare gioco e viene punita al minuto 70 su calcio di rigore proprio da Giacinti. Il Milan in classifica tiene il secondo posto e si porta a meno tre dalla Juventus capolista, mentre la Roma rimane ferma a 12 punti al sesto posto.