Calciomercato Roma, si allontana Fortini: il Torino piomba sul terzino della Fiorentina. Offerti 5 milioni di euro

Il Torino sta iniziando ad impostare il calciomercato per il nuovo allenatore Ignazio Abate. L'ex giocatore del Milan, secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà su X, avrebbe già fatto il nome del primo rinforzo in difesa: Niccolò Fortini. Il classe 2006 in forza alla Fiorentina è stato a lungo cercato dalla Roma e con un rinnovo che non arriva, ora il giocatore può lasciare Firenze per accasarsi ai granata, forte di aver già trovato un accordo con il 20enne. Sul piatto per la Viola, un'offerta di 5 milioni di euro.

Esclusiva: #Fortini, scatto forte del #Torino e accordo impostato. Alla #Fiorentina proposti 5 milioni — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 17, 2026



