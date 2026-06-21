Calciomercato Roma, rinnovo Dybala: distanza da limare di 500-700mila euro per la firma

La trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma prosegue, con la dirigenza al lavoro per limare la distanza economica con l'argentino. Secondo quanto raccontato da Alfredo Pedullà, per la fumata bianca manca ancora l'accordo definitivo a causa di una differenza di cifre: tra la domanda del calciatore e l'offerta del club giallorosso ballano attualmente tra i 500.000 e i 700.000 euro. Le indiscrezioni su un presunto interessamento della Juventus per un ritorno dell'attaccante a Torino non trovano invece conferma.
Infine, sul fronte degli altri rinnovi all'interno della rosa, la situazione appare più semplice per Zeki Celik: l'intesa con il difensore turco per il prolungamento dell'accordo è considerata ormai imminente e vicina alla conclusione.