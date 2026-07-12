Calciomercato Roma, dal Brasile: chieste informazioni per Danilo del Botafogo

La Roma avrebbe chiesto informazioni per Danilo Santos del Botafogo. Anche il Galatasary, secondo il sito in questione, si è mosso in questo modo.

Il centrocampista è cercato dallo Zenit e anche dall'Arsenal, ma ha pure estimatori in Patria: una squadra su tutte il Palmeiras. Nell'articolo in questione si legge che i giallorossi si sarebbero limitati a comprendere la situazione del giocatore ma non si è ancora arrivati a una trattativa.

(UOL)