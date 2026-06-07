Calciomercato Roma, Greenwood-Fenerbahce dipende dalle elezioni presidenziali del club turco: ma Safi non è il favorito

Il Fenerbahce continua ad essere forte su Mason Greenwood, spinto in particolare dal candidato presidente Hakan Safi, che nei giorni scorsi ha di fatto ufficializzato l'accordo con l'inglese sulla base di un contratto da 8-9 milioni a stagione. Come riporta Eleonora Trotta, però, tutto dipenderà dall'esito delle elezioni presidenziali del club, e in questo momento, come trapela da Istanbul, Safi non sarebbe il favorito per la carica di presidente. Nel frattempo Safi continua a promettere acquisti in caso di vittorio, l'ultimo nome è quello di Hakan Calhanoglu.

#Greenwood, le ultime da Istanbul e sulla strategia di Hakan Safi. Il #Marsiglia, intanto, continua a chiedere 50 milioni di euro per l’inglese e ha fretta di cedere.#Gasp chiede maggiore rapidità.



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