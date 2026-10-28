Lulli-Pisilli, un gol tutto romanista: da Zalewski-Pellegrini a De Rossi-Totti. Ecco gli ultimi precedenti

Storie di capitani, figli di Roma e di un vivaio da sempre capace di sfornare ragazzi pronti per i grandi. Non solo talento, ma anche e soprattutto attaccamento alla maglia, romanismo che scorre perfettamente nelle vene. Contro il Cagliari, precisamente al 21' del primo tempo, la Roma è passata in vantaggio con un gol completamente 'Made in Trigoria": discesa di Lulli sulla destra, cross nel cuore dell'area di rigore e puntuale è arrivato Pisilli che con il piatto ha battuto Caprile. Gol interamente romanista, come già molte volte è successo in passato.. Non solo talento, ma anche e soprattutto attaccamento alla maglia, romanismo che scorre perfettamente nelle vene.

Il gol di ieri sera è solamente l'ultimo caso in cui hanno partecipato a una rete due calciatori del vivaio giallorosso. Tornando indietro negli anni, gli ultimi due precedenti portano gli stessi nomi: il 12 dicembre 2024, nella vittoria casalinga in Europa League per 3-0 contro il Braga, Pellegrini apre le marcature su assist di Zalewski. Poi nel 2022 quando nella semifinale d'andata di Conference League, i giallorossi si portarono in vantaggio con l'assist del classe 2002 che mandò a tu per tu con Schmeichel l'attuale numero 7 romanista.

Sempre nella stessa stagione, ma nella fase a gironi della Conference League, nel successo per 5-1 contro il Cska Sofia, andò ancora a segno Pellegrini stavolta sfruttando la discesa sulla corsia di sinistra di Riccardo Calafiori.