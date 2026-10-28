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Lulli-Pisilli, un gol tutto romanista: da Zalewski-Pellegrini a De Rossi-Totti. Ecco gli ultimi precedenti

Focus
di Fabio D'Ascanio
Pisilli Lulli
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LAROMA24.IT - Una storia che si ripete, nel segno del romanismo. La Roma nella serata di ieri ha superato il Cagliari per 4-2 all'Olimpico in un match complesso in cui a trascinare i giallorossi sono stati due giovani ragazzi cresciuti a Trigoria, Emanuele Lulli e Niccolò Pisilli. Il centrocampista classe 2004 si sta confermando sempre di più e dopo un primo periodo difficoltoso sotto la gestione di Gian Piero Gasperini nella prima parte della scorsa stagione, ora è finalmente pronto a decollare. L'altro, invece, è la più grande rivelazione del campionato di Serie A. In estate, Lulli, ha stregato Gasperini dall'inizio del ritiro e settimana dopo settimana è cresciuto tanto da convincere il tecnico a bloccare la sua cessione in prestito all'Avellino. Un impatto devastante nel calcio dei grandi per il classe 2007 che ieri sera si è preso la scena con un gol, un assist e un'altra prestazione sontuosa. L'ultimo ragazzo di un settore giovanile che nel corso degli anni ha saputo valorizzare i suoi gioielli, come confermato da Gasperini nel post partita: "Nel settore giovanile ci sono sempre belle espressioni, ci sono dei ragazzi molto legati alla Roma e questo li porta ad avere il sogno di poter esordire in prima squadra ed è una cosa molto positiva".
Contro il Cagliari, precisamente al 21' del primo tempo, la Roma è passata in vantaggio con un gol completamente 'Made in Trigoria": discesa di Lulli sulla destra, cross nel cuore dell'area di rigore e puntuale è arrivato Pisilli che con il piatto ha battuto Caprile. Gol interamente romanista, come già molte volte è successo in passato. Storie di capitani, figli di Roma e di un vivaio da sempre capace di sfornare ragazzi pronti per i grandi. Non solo talento, ma anche e soprattutto attaccamento alla maglia, romanismo che scorre perfettamente nelle vene.
Il gol di ieri sera è solamente l'ultimo caso in cui hanno partecipato a una rete due calciatori del vivaio giallorosso. Tornando indietro negli anni, gli ultimi due precedenti portano gli stessi nomi: il 12 dicembre 2024, nella vittoria casalinga in Europa League per 3-0 contro il Braga, Pellegrini apre le marcature su assist di Zalewski. Poi nel 2022 quando nella semifinale d'andata di Conference League, i giallorossi si portarono in vantaggio con l'assist del classe 2002 che mandò a tu per tu con Schmeichel l'attuale numero 7 romanista.
Sempre nella stessa stagione, ma nella fase a gironi della Conference League, nel successo per 5-1 contro il Cska Sofia, andò ancora a segno Pellegrini stavolta sfruttando la discesa sulla corsia di sinistra di Riccardo Calafiori.
Per tornare all'ultimo precedente in Serie A, bisogna tornare alla stagione 2015-2016. In quel caso i protagonisti furono Daniele De Rossi e Francesco Totti. Nel match in trasferta contro il Genoa, valido per la 36esima giornata di campionato, i giallorossi sotto 2-1 iniziarono la rimonta nel finale di gara con l'asse composto da i due leggendari capitani: tocco corto di De Rossi su calcio di punizione e gran tiro dalla distanza del numero 10.

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