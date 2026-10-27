Roma-Cagliari, GASPERINI: "Si è vista un po' di fatica ma averla vinta è un merito ancora più grande. Hermoso e Balerdi non erano in condizione di giocare. Dybala? Non ci sarà con l'Udinese"

La Roma vince e lo fa in un match complicato contro il Cagliari. All'Olimpico finisce 4-2 per i giallorossi: a segno Lulli, Pisilli, Mora e Malen. I capitolini riprendono il risultato nel finale dopo il momentaneo 2-2 firmato da Maldini. Nel post match ha parlato Gian Piero Gasperini . Ecco le sue parole.

GASPERINI A DAZN

C’è anche un po di insoddisfazione per quel secondo tempo o in serate così va bene e si porta a casa lo stesso?ù

"No va benissimo così, indubbiamente questa sera avevamo qualche elemento in difficoltà ed è chiaro che poi un avversario così ci ha creato difficoltà. Anche in mezzo abbiamo giocato sempre con gli stessi uomini e si è vista un po’ di fatica. Merito ancora più grande aver vinto questa partita, secondo me soprattutto sull’1-0 abbiamo avuto un ottimo momento di gioco"

Quanto è importante l’impatto di ogni giocatore della rosa anche dalla panchina? È questa una cosa di cui essere soddisfatti del tuo lavoro?

"Assolutamente sì perché Ghilardi ha fatto recentemente delle ottime gare e questa sera probabilmente doveva entrare prima ma c’era una situazione in cui era difficile fare un cambio. Ma lui sta facendo bene, è cresciuto molto rispetto all’anno scorso e troverà sempre più spazio. Non è tanto dietro il problema anche se stasera avevamo Balerdi e Hermoso, ma abbiamo bisogno di recuperare Dybala, Koné, Svilar anche se Gollini è stato strepitoso. Quando ti mancano 4/5 giocatori è chiaro che si può sbagliare e aver vinto questa partita è un grande merito anche perché il Cagliari è una squadra difficile.

Si può fare un bilancio su Gollini, che lavoro psicologico avete fatto sotto questo punto di vista?

"Non faceva 112 partite con me se non fosse stato un portiere di livello. Lui ora è un altro ragazzo, all’epoca era più giovane e esuberante, aveva meno spirito di lavorare ed è stato un peccato. Ci siamo ritrovati qui a Roma, io non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Abbiamo rimesso un paio di puntini a posto ma lui da un anno e mezzo è straordinario. Gli ho sempre rimproverato i gol da lontano, perché da vicino è incredibile ma è sicuramente un portiere di valore"

Mister che valore ha per un club Lulli per Pisilli? L’ultimo è stato un De Rossi per Totti nel 2016.

"Non male, questi sono ragazzi straordinari. Nel settore giovanile della Roma ci sono sempre bei profili, ragazzi molto legati alla Roma, il che li porta ad avere sempre il sogno di esordire ed è una cosa molto positiva. Loro sono due giocatori di sicuro valore. Lulli ha fatto gol di testa e ieri si allenava su questo che non è il suo pezzo migliore ma è stato straordinario"

Come Mora

"A Mora gli ho visto fare un gol col Porto simile a questo, è piccolino ma è coordinato e colpisce molto bene. È saltato tantissimo, guarda che colpo ha dato alla palla, è quasi fermo, è un gran gol"

GASPERINI A SKY

Ci sono diversi elementi giovani che sono stati decisivi

"Ci hanno dato una mano incredibile. Una partita difficile, avevamo i rimasugli della partita con il Napoli. L'ingresso non solo di Mora, ma anche nel primo tempo di Lulli e di tutti gli altri, ci hanno permesso di vincere questa partita che era molto difficile"

Questa squadra segna sempre nel finale

"Fondamentalmente è una squadra che non si scompone anche se il risultato non è favorevole e continua a giocare. Questo ci permette di avere la fiducia di fare un gol e vincere la partita"

Vi sentite una squadra veramente forte

"Noi abbiamo caratteristiche forti che ci hanno permesso di fare risultati. Ora soffriamo di più perché giochiamo in maniera continua senza giocatori importanti, che pesano soprattutto nelle rotazioni. Cristante è stato fuori un mese e ha fatto due partite da 90 minuti in tre giorni, questo un po' ci sta costando"

Quei gol presi nel finale servono a svegliare la squadra

"Noi abbiamo preso pochi gol, siamo una delle migliori difese del campionato. Abbiamo preso 8 gol in tutto, mi sembra fatti 23. Ne abbiamo preso qualcuno in più ultimamente ma abbiamo affrontato squadre forti. Questa sera abbiamo preso qualche gol di troppo, ma avevamo anche Hermoso e Balerdi fuori che non potevano giocare. Siamo una delle squadre che ha fatto più partite senza subire gol. Il fatto di aver recuperato partite come Napoli e come oggi ci mette in condizione di sfatare la cosa che subiamo le rimonte nel finale"

Lo scorso anno c'era la Roma degli 1-0...

"Questa è una squadra che ha fiducia nel fare gol anche nel finale"

Avete gli stessi punti dello scorso anno

"Abbiamo avuto anche un calendario impegnativo. Abbiamo giocato contro Inter, Como, Napoli e in mezzo il Real Madrid. Questo ci è costato qualche infortunio, però credo che la qualità dei punti di quest'anno sia superiore"

Dybala salta anche Udine

"Molto probabilmente sì. L'importante è che recuperi al meglio. Questo ragazzo ci mette un po' di più a recuperare"

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Che momento sta vivendo Mora?

"Ho la fortuna di vederlo in allenamento. Il fatto di non aver giocato alcune partite, o comunque di aver giocato poco, gli ha permesso di rendere nel migliore dei modi. Lui è giovanissimo, deve formarsi a livello fisico per tenere i 90 minuti. In questo momento, utilizzato così, è una mina vagante. Oggi lo è stato, ma anche a Napoli. Sicuramente è in evoluzione e lo dimostra il gol di testa nonostante la statura. Questi sono segnali"

Cosa non le è piaciuto stasera? Forse la fase difensiva sul secondo gol?

"Sì, ma anche in altre situazioni. Capita quando giochi così tante gare di continuo. Ti puoi ritrovare qualche giocatore un po' stanco, con l'avversario che invece sta bene, come Maldini. Anche nel primo tempo ci hanno messo più in difficoltà di altre volte. Per fortuna, abbiamo tante risorse: per questo ruotiamo. Oggi ha giocato Koulierakis e ha fatto bene. Non potevano giocare Hermoso e Balerdi per qualche acciacco. È un merito aver vinto questa gara. Lo stesso Cristante, ancora non al 100%, ha giocato 180 minuti in tre giorni. Abbiamo vinto e segnato questi gol: è una dimostrazione di grande forza" Quanto è gasperiniana questa Roma? "Sì, ma anche in altre situazioni. Capita quando giochi così tante gare di continuo. Ti puoi ritrovare qualche giocatore un po' stanco, con l'avversario che invece sta bene, come Maldini. Anche nel primo tempo ci hanno messo più in difficoltà di altre volte. Per fortuna, abbiamo tante risorse: per questo ruotiamo. Oggi ha giocato Koulierakis e ha fatto bene. Non potevano giocare Hermoso e Balerdi per qualche acciacco. È un merito aver vinto questa gara. Lo stesso Cristante, ancora non al 100%, ha giocato 180 minuti in tre giorni. Abbiamo vinto e segnato questi gol: è una dimostrazione di grande forza"

"Una grande gratificazione. Sono contento per i ragazzi. Nessuno si sente appagato di quanto gioca nelle partite e comunque vengono fuori questi valori. Nella rosa sono tutti partecipi e determinanti. Anche Gollini. Questa è una nostra forza"

Dybala?

"Non ci sarà a Udine. Ero fiducioso, ma Paulo ci mette sempre un po' più di tempo a recuperare dagli infortuni. Pensavamo fosse sufficiente il tempo, ma non è così. Non credo che ci sarà a Udine. Forse col Sassuolo ci sarà insieme a Koné, ma non lo so"

Tredici gol in più rispetto all'anno scorso?

"Malen è fondamentale e straordinario, ma stiamo segnando tutti. Tredici gol in più in nove giornate sono un bel numero"

Si segna di più in Serie A. Come mai?

"Quest'anno le partite sono più belle e più aperte: è soprattutto merito di queste nuove regole. Hanno favorito il calcio: non si vedono più simulazioni o perdite di tempo. Si gioca sempre nel finale di gara. Per anni si pensava più a fare i furbi che a giocare a calcio, con il beneplacito di tutti. Speriamo non si torni indietro, ai fotogrammi. Complimenti a chi ha pensato alle nuove regole. La gente si diverte"

Molina sta bene?

"Sì"