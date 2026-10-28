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Instagram, Lulli: "Vittoria importantissima". Pisilli: "Reazione da grande gruppo". Soulè: "Questa è la strada". Ndicka: "Forza Roma sempre"

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di FedericoL
castro pisilli
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Il giorno dopo la vittoria contro il Cagliari, che lo ha visto protagonista, Emanuele Lulli ha postato su Instagram. Queste le sue parole: "Vittoria importantissima, continuiamo così. Thanks God". Anche Nicolò Pisilli ha commentato la gara sui social: "Reazione da grande gruppo,non la nostra serata migliore ma grande vittoria". Soddisfatto anche Mati Soulè: "Daje Roma, questa è la strada, 3 punti importantissimi"
"Un'altra notte per i romanisti. Forza Roma sempre". E' stato questo il commento di Ndicka alla vittoria di ieri della Roma. L'ivoriano ha pubblicato un post sui social.
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