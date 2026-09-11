Nessun esame per Koné: il giocatore verrà valutato giorno per giorno

Un sospiro di sollievo in casa Roma, perché Manu Koné, che ieri sera ha chiesto il cambio a Gasperini nel match di Champions League, non avrà bisogno di nessun accertamento ulteriore.

Il giocatore verrà valutato giorno dopo il fastidio al ginocchio della serata di ieri. In questo modo non è escluso ovviamente che possa essere a disposizione già per la gara di lunedì sera a Torino.