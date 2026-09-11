Roma-Femminile, ufficiale data e orario della prima giornata di campionato

La Roma femminile di Piovani domenica alle 12 sarà impegnata contro il Sassuolo nella semifinale - a gara unica - di Womens'Cup. Le giallorosse giocheranno in trasferta. L'altra semifinale è Juve-Inter in programma domani.

Nell'ultimo weekend di settembre inizierà anche la Serie A, e la FIGC ha reso note data e orario della prima sfida. La Roma cercherà di difendere il titolo.

Si giocherà domenica 27 settembre, di nuovo in trasferta contro il Sassuolo, con fischio d'inizio alle 15. La partita - in maniera gratuita, quindi basterà solamente registrarsi all'app - si potrà vedere su DAZN.