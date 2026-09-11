Calciomercato Roma, dalla Turchia: scout di Atletico Madrid e Arsenal presenti allo stadio per Wesley

Ci sarebbero stati degli scout di Arsenal e Atletico Madrid, ieri sera allo stadio, per vedere da vicino le prestazioni di Wesley.

L'esterno brasiliano sarebbe entrato quindi nel mirino della Premier League e della Liga. E viene anche spiegato che a gennaio le due società in questione potrebbero fare un tentativo.

La richiesta della Roma sarebbe di almeno 55-60 milioni per il cartellino del giocatore.

(4-4-2.com)