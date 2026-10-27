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Social, la Roma fa gli auguri a El Shaarawy: "Buon compleanno Elsha!" (FOTO)

Social Network
di Francesca Altobelli
el shaaarwy saluto 2
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Giornata speciale per Stephan El Shaarawy. L'ex esterno giallorosso festeggia oggi il suo 34esimo compleanno. Non tardano gli auguri social della Roma per il "Faraone": "Buon compleanno, Elsha!", il messaggio dedicato dal club al classe '92, protagonista di pagine importanti nella storia recente giallorossa con un bottino complessivo di 297 presenze e 60 gol collezionati nelle sue due tappe nella Capitale.
L'attaccante, oggi in forza al Genoa, ha celebrato la ricorrenza con una doppia gioia indimenticabile: attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il Faraone ha infatti annunciato ai propri tifosi che diventerà papà per la prima volta. Un compleanno da incorniciare, sommerso dall'affetto del mondo del calcio e dei tantissimi sostenitori romanisti.

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