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El Shaarawy diventa papà: l'annuncio social con la moglie Ludovica Pagani

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di R.P.
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Stephan El Shaarawy diventa papà. E' di pochi minuti fa, infatti, l'annuncio social dell'ex calciatore della Roma. Insieme alla moglie, Ludovica Pagani, l'attuale attaccante del Genoa ha fatto sapere a tutti che la coppia aspetta un figlio.
El Shaarawy

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