El Shaarawy diventa papà: l'annuncio social con la moglie Ludovica Pagani

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
A pochi minuti dal match contro il Cagliari, Pierluigi Gollini ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole. Sulla partita "Stiamo giocando tanto, come giocano tutti gli altri che fanno le cop...
La Roma ospita il Cagliari nella nona giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico gli uomini guidati da Gasperini cercano i tre punti dopo il pareggio per 3-3 in casa del Napoli. Come riportato da Simon...
La Roma ospita allo stadio Olimpico per il Cagliari nel match valido per la nona giornata di Serie A. I giallorossi cercano la vittoria nel primo turno infrasettimanale della stagione dopo il pareggio...
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