El Shaarawy diventa papà: l'annuncio social con la moglie Ludovica Pagani

Roma-Cagliari, GOLLINI: "Mi sento bene e voglio dimostrare di essere ancora un portiere di alto livello"

ott 27, 20:07

A pochi minuti dal match contro il Cagliari, Pierluigi Gollini ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole. Sulla partita "Stiamo giocando tanto, come giocano tutti gli altri che fanno le cop...