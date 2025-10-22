Vigilia della sfida al Viktoria Plzen, Gasperini annuncia il turnover per Cristante e Ndicka. Celik: "A Roma sono contento". Massara e Ranieri seguono la rifinitura

Giornata di vigilia in casa Roma, tra preparativi europei, scelte tecniche e voci di mercato in vista di gennaio. A Trigoria la squadra ha svolto la rifinitura alla presenza di Ranieri e Massara. Gasperini in conferenza stampa insieme a Celik ha presentato la sfida contro il Viktoria Plzen: il tecnico ha annunciato il riposo per Cristante e N’Dicka, confermando l’unica assenza di Angelino.

Per quanto riguarda le direzioni arbitrali, Manganiello dirigerà Sassuolo-Roma: un arbitro che porta bene ai giallorossi, considerando le undici vittorie e solo due sconfitte nei precedenti. Sul mercato, possibili movimenti in uscita per Baldanzi e Pisilli, mentre torna l’ipotesi McKennie per gennaio.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - RIECCO MELER. L'INCUBO DEL TECNICO

CORSERA - CALCIOMERCATO ROMA, BALDANZI E PISILLI IN USCITA: I DUE POTREBBERO ESSERE USATI COME PEDINE DI SCAMBIO

LEGGO - CALCIOMERCATO ROMA: TORNA DI MODA IL NOME DI MCKENNIE PER GENNAIO

SASSUOLO-ROMA: ARBITRA MANGANIELLO. PEZZUTO AL VAR, SOZZA AVAR

MANGANIELLO E IL BILANCIO POSITIVO CON LA ROMA: 11 VITTORIE E 2 SCONFITTE, L'ULTIMO KO COSTÒ LA PANCHINA A JURIC. IL SASSUOLO NON VINCE DA 6 PARTITE

CONFERENZA STAMPA, GASPERINI: "ANGELINO UNICO INDISPONIBILE, RIPOSO PER NDICKA E CRISTANTE. BAILEY TITOLARE? DIFFICILE" - CELIK: "RINNOVO? SONO CONTENTO A ROMA" (FOTO E VIDEO)

GASPERINI: "CRISTANTE E NDICKA A RIPOSO PER ALLENARSI REGOLARMENTE. ATTACCO? SONO CONVINTO CHE SAPREMO FARE QUALCOSA DI BUONO" (VIDEO)

TRIGORIA, RIFINITURA PRE VIKTORIA PLZEN: PRESENTI RANIERI E MASSARA (FOTO E VIDEO)

ROMA-VIKTORIA PLZEN: I CONVOCATI DI GASPERINI. OUT SOLO ANGELIÑO

CELIK: "GASPERINI CI CHIEDE DI ESSERE AGGRESSIVI. FUTURO? SONO CONTENTO QUI" (VIDEO)

LR24