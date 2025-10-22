GASPERINI: "Cristante e Ndicka a riposo per allenarsi regolarmente. Attacco? Sono convinto che sapremo fare qualcosa di buono" (VIDEO)

SKY SPORT - Domani alle ore 21 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Viktoria Plzen, valido per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Dopo aver parlato in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni anche all'emittente televisiva. Ecco le sue parole alla vigilia della gara.

Quali sono le insidie di questa squadra alla luce delle difficoltà del calcio italiano in Europa viste anche ieri?

"Partite come quelle di ieri fanno capire come giocare in Europa comporti rischi a tutti i livelli, e non solo quando giochi contro le squadre più blasonate. Nei vari campionati ci sono club molto preparati sia sotto l'aspetto atletico che tecnico".

Quali valutazioni l'hanno portata a tenere fuori Cristante e Ndicka?

"E' dovuto solo al fatto che ultimamente hanno sempre giocato, visto che siamo al completo - a parte Angeliño - approfittiamo della settimana per dargli la possibilità di allenarsi regolarmente".

Quanto è cresciuta la fase offensiva contro l'Inter? E chi sta meglio tra Dovbyk e Ferguson?

"Con l'Inter c'è stata una bella reazione dopo un gol preso molto presto. La squadra ha saputo creare occasioni, ma questo per noi non è un momento favorevolissimo nelle conclusioni. Anche domani servirà far vedere di avere valore in attacco, e realizzare meglio. Dovbyk e Ferguson? Per tutte le squadre in attacco si alterna e si ruota spesso".

Cosa può dare Bailey?

"Ha caratteristiche diverse gli altri attaccanti, ha velocità e tiro, è abituato a giocare molto esterno ed è rientrato da pochi giorni. Con Soulé, Dybala e tutti gli attaccanti che abbiamo sono convinto che sapremo fare qualcosa di buono".

In conferenza ha detto di non sapere che l'arbitro di domani è quello di Bruges-Atalanta…

"Era stato un brutto episodio quello sì (ride, ndr). In Europa, poi, è davvero difficile vedere rigori del genere. Ma il fatto che io non controlli chi sia l'arbitro fa capire che, finite le partite, vado oltre".

