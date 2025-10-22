Riecco Meler. L'incubo del tecnico

IL TEMPO (GAB. TUR.) - «Il peggior rigore nella sto-ria del calcio?». Titolò così The Athletic dopo il rigore che lo scorso anno Hall Umut Meler concesse al Club Brugge contro l'Atalanta per un leggero colpo di Hien ai danni di Nilsson. Un fallo inesistente che mandò su tutte le furie Gasperini. «L'arbitro deve una spiegazione a tutto il mondo del calcio, non solo a noi» -disse il tecnico di Grugliasco dopo la partita - «Ormai calciatori simulano dì continuo, si buttano, urlano subito. Siamo lontani dallo spirito dal calcio. Si sta eliminando il contatto o non lo si distingue. Ora, toccherà correre e saltare come pinguini». Domani, l'allenatore giallorosso ritroverà il fischietto turco - designato per la gara di Europa League contro il Viktoria Plzen - che, invece, non ha alcun precedente con la Roma. Un direttore di gara conosciuto soprattutto per lo spiacevole evento che l'ha coinvolto dicembre 2023. Al termine della sfida tra Ankaragucu e Caykur Rizesport, Meler fu aggredito con un pugno al volto da Faruk Koca, presidente dei padroni di casa, e subì anche diversi calci che gli procurarono un trauma cranico e fratture al costato. Il motivo? Aver assegnato un calcio di rigore, poi trasformato, agli ospiti nei minuti di recupero. Un episodio che porto alla temporanea sospensione del campionato turco. Anche l'esperienza in Arabia Saudita non fu positiva. Dopo aver arbitrato Al Shabaab-Al Hilal, Meler fu accusato dalla squadra di casa di aver influenzato il risultato finale attraverso le sue decisioni sbagliate.