Trigoria, rifinitura pre Viktoria Plzen: presenti Ranieri e Massara (FOTO e VIDEO)

Dimenticata la sconfitta casalinga per 0-1 contro l'Inter, la Roma è pronta a tornare in campo e lo farà domani alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico contro il Viktoria Plzen nel match valido per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Oggi, alla vigilia della partita, la squadra ha svolto la seduta di rifinitura nel pomeriggio:

LIVE

15.25 - Presenti Ranieri e Massara alla rifinitura.

15.20 - Al via la seduta agli ordini di Gasperini: Cristante e Ndicka in gruppo nonostante le parole del tecnico in conferenza.