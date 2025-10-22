CELIK: "Gasperini ci chiede di essere aggressivi. Futuro? Sono contento qui" (VIDEO)

SKY SPORT - Domani alle ore 21 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Viktoria Plzen, valido per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Dopo aver parlato in conferenza stampa, Zeki Celik ha rilasciato alcune dichiarazioni anche all'emittente televisiva. Ecco le sue parole alla vigilia della gara:

Cos'è cambiato in difesa con Gasperini?

"Il mister ci vuole aggressivi e vuole che attacchiamo bene, questo aiuta per non subire gol".

Vi ha fatto rivedere tante volte il gol subito con l'Inter?

"Sì, lo abbiamo guardato come sempre e abbiamo analizzato. Abbiamo visto cosa dobbiamo fare, sperando che non ricapiti più".

Sei diventato un titolare intoccabile, ti vedi a lungo a Roma nel futuro visto il contratto in scadenza?

"Sono contento qui, lavoro duramente ogni giorno e sono concentrato sul campo. Devo fare sempre buone prestazioni, vediamo che succede".

Che match ti aspetti con il Viktoria Plzen?

"È una squadra forte con giocatori veloci in attacco, dobbiamo stare attenti e vincere la partita".

