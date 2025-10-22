Manganiello e il bilancio positivo con la Roma: 11 vittorie e 2 sconfitte, l'ultimo ko costò la panchina a Juric. Il Sassuolo non vince da 6 partite

Sarà Gianluca Manganiello l'arbitro di Sassuolo-Roma, partita valida per l'ottava giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 15. Per il fischietto classe '81 della sezione di Pinerolo sarà il 14esimo incontro con i giallorossi e il bilancio nei 13 precedenti è davvero positivo: 11 vittorie e soltanto 2 sconfitte (7-1 contro la Fiorentina ai quarti di Coppa Italia nell'annata 2018/19 e 2-3 contro il Bologna nella passata stagione, che ha rappresentato l'ultima partita di Ivan Juric sulla panchina dei capitolini prima dell'esonero). L'incrocio più recente è datato 29 marzo 2025 e la Roma vinse 0-1 in casa del Lecce grazie alla rete di Artem Dovbyk.

Sono 15, invece, i precedenti con il Sassuolo: 3 successi, 6 pareggi e 6 ko. I neroverdi non vincono con Manganiello da sei partite (ultimo trionfo il 28 novembre 2021 in Milan-Sassuolo 1-3) e in questa striscia negativa c'è anche la sconfitta allo Stadio Olimpico per 1-0 proprio contro la Roma con gol di Lorenzo Pellegrini.

LR24