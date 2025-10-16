Verso Roma-Inter: in gruppo Bailey, differenziato per Angelino. Soulé: "Roma a vita, voglio l'Argentina". Anche Gravina spinge per lo stadio

La Roma si avvicina al big match contro l'Inter e una notizia importante arriva da Milano: Thuram è a forte rischio forfait. A Trigoria, intanto, la squadra lavora sotto gli occhi attenti di Claudio Ranieri, con buone notizie che arrivano da Leon Bailey, tornato parzialmente in gruppo, mentre Angeliño ha svolto un lavoro differenziato. Nella giornata anche le parole di Matías Soulé, che giura amore al club ("Mi immagino alla Roma a vita") e chiude le porte all'Italia, scegliendo la nazionale argentina. A suonare la carica in vista di sabato sono le leggende come Falcao e i protagonisti di oggi come El Aynaoui.
IL MESSAGGERO - SOULÉ: "MI IMMAGINO ALLA ROMA A VITA, NON SIAMO ANCORA DA CHAMPIONS. ITALIA? VOGLIO GIOCARE CON LA SELECCION"
GUSTO - GASPERINI: "DYBALA COME LA FREISA. I CAMPIONI SONO IMPORTANTI, MA OGGI IL FUORICLASSE NON È MAI FINE A SE STESSO"
TRIGORIA, SEDUTA SOTTO GLI OCCHI DI RANIERI: BAILEY PARZIALMENTE IN GRUPPO. DIFFERENZIATO IN PALESTRA PER ANGELINO (FOTO)
STADIO ROMA, GRAVINA: "SIAMO A BUON PUNTO, SONO MOLTO FIDUCIOSO. MASSIMA DISPONIBILITÀ DI GUALTIERI ED ENORME VOLONTÀ DEI FRIEDKIN"
PRIME VIDEO - TOTTI: "LO SCUDETTO UN GRADINO SOPRA IL MONDIALE. L'ADDIO? DAVO FASTIDIO, MI HA DELUSO PIÙ LA SOCIETÀ CHE SPALLETTI" (VIDEO)
INTER: THURAM LAVORA A PARTE, VERSO IL FORFAIT CON LA ROMA
EL AYNAOUI: "GASPERINI È ESIGENTE, CON L'INTER POSSIAMO DIRE LA NOSTRA. INIESTA IL MIO IDOLO" (VIDEO)
RADIO ROMANISTA - FALCAO: "ROMA MI È RIMASTA DENTRO. LA CURVA È UNO SPETTACOLO. INTER? SONO GARE IN CUI SI DIMOSTRA DOVE SI VUOLE ARRIVARE"
TRIGORIA: DOMANI ALLE 13.45 LA CONFERENZA STAMPA DI GASPERINI
CALCIOMERCATO ROMA, SI MONITORA ZIRKZEE: CONCORRENZA FORTE IN PREMIER, WEST HAM IN POLE
MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO
