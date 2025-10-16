EL AYNAOUI: "Gasperini è esigente, ognuno sa esattamente cosa deve fare in campo" (VIDEO)

SKY SPORT - Verso la sfida con l'Inter, in programma sabato sera allo Stadio Olimpico, parla Neil El Aynaoui. Il centrocampista, arrivato in estate in giallorosso, si racconta ai microfoni dell'emittente televisiva: "Gasperini è sicuramente una persona molto esigente, che ha le sue idee e un'esperienza enorme. Sa esattamente cosa vuole in campo. Facciamo lunghe sessioni sia in sala video sia sul campo per riuscire a mettere in pratica ciò che ci chiede. Siamo tutti molto attenti e ascoltiamo tutto quello che ha da dire perché è molto esigente e ha indicazioni precise per tutti i reparti. Ognuno sa esattamente cosa deve fare in campo".

