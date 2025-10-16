Trigoria: Bailey parzialmente in gruppo per il secondo giorno consecutivo. Ancora differenziato in palestra per Angelino

Continua la preparazione della Roma al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del big match contro l'Inter, valido per la settima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45. Gian Piero Gasperini può sorridere per Leon Bailey: come accaduto ieri, questa mattina l'esterno giamaicano si è allenato parzialmente in gruppo per il secondo giorno consecutivo e il rientro in campo si avvicina. Angelino, invece, prosegue il lavoro differenziato in palestra a causa della bronchite asmatica che lo sta tenendo ai box.