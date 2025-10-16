VISNADI: "Roma-Inter è un esame più per i nerazzurri" - ORSI: "Pellegrini? Piano piano si prenderà la titolarità"

Si avvicina il ritorno in campo della Roma che sabato sera sfiderà l'Inter a San Siro nel big match della settima giornata di campionato. E lungo le frequenze radiofoniche si parla delle mosse di Gasperini: "Pellegrini? Piano piano si prenderà la titolarità, a Gasperini piacciono giocatori del genere e ora è solo una questione di condizione fisica", dice Fernando Orsi. Per Gianni Visnadi "la Roma può mettere in difficoltà l’Inter, ma l’esame è più per i nerazzurri che per i giallorossi".

Conclude, infine, Francesco Balzani: "Anche se l’organico attuale non è da Champions, mai come quest’anno, con Gasperini al comando, si percepisce l’idea che ci si possa provare davvero".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Soulé è cresciuto molto rispetto all'anno scorso ed è fondamentale per Gasperini (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Pellegrini? Piano piano si prenderà la titolarità, a Gasperini piacciono giocatori del genere e ora è solo una questione di condizione fisica (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma può mettere in difficoltà l’Inter, ma l’esame è più per i nerazzurri che per i giallorossi (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha tutto per mettere in difficoltà l’Inter, è una partita che si gioca alla pari. Arginare Dumfries sarà uno degli elementi fondamentali della sfida (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Per me contro l'Inter giocheranno Ferguson in attacco e Pellegrini sulla trequarti (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve giocare per vincere, ma vedo l'Inter favorita (EMILIANO VIVIANO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Pensare che la Roma faccia una partita per non perdere è assurdo. Individualmente i giallorossi sono inferiori rispetto all'Inter, ma come squadra può fermare i nerazzurri (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Anche se l’organico attuale non è da Champions, mai come quest’anno, con Gasperini al comando, si percepisce l’idea che ci si possa provare davvero (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Un tema da copertina per Roma-Inter riguarda le fasce: Dumfries è uno dei quinti più forti in circolazione e Dimarco si è ritrovato, dall’altra parte Wesley sta migliorando progressivamente e Tsimikas, con l'alternativa possibile di Rensch, finora non ha pienamente convinto (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)