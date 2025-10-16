VISNADI: "Roma-Inter è un esame più per i nerazzurri" - ORSI: "Pellegrini? Piano piano si prenderà la titolarità"

Si avvicina il ritorno in campo della Roma che sabato sera sfiderà l'Inter a San Siro nel big match della settima giornata di campionato. E lungo le frequenze radiofoniche si parla delle mosse di Gasperini: "Pellegrini? Piano piano si prenderà la titolarità, a Gasperini piacciono giocatori del genere e ora è solo una questione di condizione fisica", dice Fernando Orsi. Per Gianni Visnadi "la Roma può mettere in difficoltà l’Inter, ma l’esame è più per i nerazzurri che per i giallorossi".

Conclude, infine, Francesco Balzani: "Anche se l’organico attuale non è da Champions, mai come quest’anno, con Gasperini al comando, si percepisce l’idea che ci si possa provare davvero".

Soulé è cresciuto molto rispetto all'anno scorso ed è fondamentale per Gasperini (ROBERTO PRUZZORadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Pellegrini? Piano piano si prenderà la titolarità, a Gasperini piacciono giocatori del genere e ora è solo una questione di condizione fisica (FERNANDO ORSIRadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma può mettere in difficoltà l’Inter, ma l’esame è più per i nerazzurri che per i giallorossi (GIANNI VISNADIRadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha tutto per mettere in difficoltà l’Inter, è una partita che si gioca alla pari. Arginare Dumfries sarà uno degli elementi fondamentali della sfida (STEFANO AGRESTIRadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Per me contro l'Inter giocheranno Ferguson in attacco e Pellegrini sulla trequarti (ENRICO CAMELIORadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve giocare per vincere, ma vedo l'Inter favorita (EMILIANO VIVIANORadio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Pensare che la Roma faccia una partita per non perdere è assurdo. Individualmente i giallorossi sono inferiori rispetto all'Inter, ma come squadra può fermare i nerazzurri (LUIGI FERRAJOLORadio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Anche se l’organico attuale non è da Champions, mai come quest’anno, con Gasperini al comando, si percepisce l’idea che ci si possa provare davvero (FRANCESCO BALZANITele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Un tema da copertina per Roma-Inter riguarda le fasce: Dumfries è uno dei quinti più forti in circolazione e Dimarco si è ritrovato, dall’altra parte Wesley sta migliorando progressivamente e Tsimikas, con l'alternativa possibile di Rensch, finora non ha pienamente convinto (UGO TRANITele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)