La Roma si muove: Wesley dice sì, si tratta con il Flamengo. Paredes al Boca, questione di giorni. Zelezny sarà il terzo portiere

Un'altra giornata dedicata al mercato per la Roma, con un nome su tutti a infiammare le cronache: Wesley. Il terzino brasiliano, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe detto sì al progetto giallorosso, convinto da Gasperini, con il club pronto ad accelerare presentando un'offerta da 25 milioni. Mentre si lavora al grande colpo in entrata, si definiscono anche le uscite. Su tutte quella di Leandro Paredes, il cui ritorno al Boca Juniors sembra ormai questione di giorni. A salutare è anche Alexis Saelemaekers, che sui social ha di fatto chiuso definitivamente la sua avventura nella Capitale. Ma il mercato non si ferma: si registra la firma del terzo portiere Zelezny, mentre si complica la pista che porta a Lucumí e sfuma definitivamente l'obiettivo De Cuyper, ufficializzato dal Brighton.

