Calciomercato Roma: per Lucumí sono due gli ostacoli

Al momento le priorità del mercato della Roma sembrano essere le corsie esterne, con Wesley favorito per rinforzare la fascia destra. Anche nel pacchetto centrale di difesa però ci saranno degli innesti, e uno dei nomi in cima alla lista di Massara continua ad essere quello di Jhon Lucumí. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo però, sono due gli ostacoli principali per il difensore colombiano. Il primo è la cifra elevata, con la clausola da 28 milioni che però scade tra pochi giorni (il 10 luglio); il secondo è la ormai sempre più probabile cessione di Beukema al Napoli, con il Bologna che non vorrebbe privarsi di entrambi i suoi centrali

(Il Tempo)