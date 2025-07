Calciomercato, ufficiale: De Cuyper è un nuovo giocatore del Brighton (COMUNICATO)

Ora è ufficiale: Maxim De Cuyper è un nuovo giocatore del Brighton. L'esterno sinistro belga, seguito con grande interesse dalla Roma soprattutto in caso di addio di Angelino, lascia il Bruges a titolo definitivo e si trasferisce in Premier League per 20 milioni di euro più bonus. Il classe 2000 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Ecco il comunicato: "Siamo lieti di confermare l'ingaggio del difensore Maxim De Cuyper dal Club Brugge per un importo non divulgato, subordinatamente al completamento di tutti i necessari processi normativi. Il ventiquattrenne ha firmato un contratto di cinque anni fino a giugno 2030 e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra per l'inizio degli allenamenti pre-stagione questo fine settimana".

(brightonandhovealbion.com)

